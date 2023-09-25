Спецслужбы Латвии проверяют возможный экспорт микросхем для военных заводов в РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала дополнительную проверку появившейся в СМИ информации о том, что латвийские компании поставляют на российские военные заводы микросхемы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили в спецслужбе, две связанные друг с другом компании и ранее были известны СГБ. По ним проводились проверки, но служба не обнаружила нарушений международных санкций со стороны упомянутых компаний.

Предприятие RD Alfa mikroelektronikas departaments отрицает информацию о поставках микросхем России. Менеджер по развитию Лев Лапкис сообщил, что договоры с Россией были разорваны с началом войны, а до этого микросхемы компании не производились и не поставлялись для военных целей.

Предприятие Alfa RPAR также опровергло предположение о том, что оно продолжает поставлять в Россию микросхемы после начала войны в Украине.

СМИ ранее сообщили, что несмотря на санкции и контроль над экспортом, латвийские компании продолжают экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро. Там эта продукция используется в военной промышленности.

Одним из основных импортеров микроэлектроники из Латвии является российская компания "Леста-М". Среди ее клиентов – компании военно-промышленного комплекса, в частности производители ракет "Искандер" и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2Е".

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Служба государственных доходов Латвии возбудила более 200 уголовных дел по фактам нарушения санкций, но пока не смогла наказать ни одного экспортера.