Зеленский пообещал Румынии решение о несуществовании "молдавского языка" 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник во время визита в Румынию, что украинское правительство примет решение по поводу несуществования "молдавского языка".

Об этом Зеленский сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, пишет "Европейская правда".

"Честно говоря, я не вижу в этом какой-то глобальной проблемы, это для меня не проблема. Я понимаю, некоторые скажут, что Молдова – это Румыния. Для меня этот вопрос неактуален. Наше правительство соберется и примет решение по этому вопросу, оно соберется через две недели. Я склоняюсь к решению укреплять наше партнерство и решать эти проблемы", – отметил глава государства.

Напомним, премьер Румынии Марчел Чолаку ранее анонсировал, что в октябре приедет в Киев для встречи с украинским правительством, и как он утверждает, Украина объявит об отказе от использования понятия "молдавский язык", о чем Бухарест неоднократно просил.

Чолаку поднимал вопрос румынского меньшинства и существования так называемого "молдавского языка" во время визита украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Бухарест в августе.

"В вопросе так называемого "молдавского" языка я повторил предыдущую просьбу румынской стороны, чтобы украинская власть признала его несуществование и приняла все правовые и административные меры соответственно", – отметил Чолаку.

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.