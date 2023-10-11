Зеленський пообіцяв Румунії рішення щодо неіснування "молдовської мови" 

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок під час візиту до Румунії, що український уряд ухвалить рішення з приводу неіснування "молдовської мови".

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, пише "Європейська правда".

"Чесно кажучи, я не бачу в цьому якоїсь глобальної проблеми, це для мене не проблема. Я розумію, деякі скажуть, що Молдова – це Румунія. Для мене це питання неактуальне. Наш уряд збереться і ухвалить рішення з цього питання, він збереться за два тижні. Я схиляюся до рішення зміцнювати наше партнерство та вирішувати ці проблеми", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, прем’єр Румунії Марчел Чолаку раніше анонсував, що у жовтні приїде до Києва для зустрічі з українським урядом, і як він стверджує, Україна оголосить про відмову від використання поняття "молдовська мова", про що Бухарест неодноразово просив.

Чолаку порушував питання румунської меншини й існування так званої "молдовської мови" під час візиту українського колеги Дениса Шмигаля до Бухареста у серпні.

"У питанні так званої "молдовської" мови я повторив попереднє прохання румунської сторони, щоб українська влада визнала її неіснування і вжила всіх правових та адміністративних заходів відповідно", – зазначив Чолаку.

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.