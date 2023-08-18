Премьер Румынии во время визита Шмыгаля снова попросил Украину убрать "молдавский язык"

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку во время визита украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Бухарест поднял вопрос румынского меньшинства и существования так называемого "молдавского языка" в украинском образовании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На переговорах со Шмыгалем Чолаку призвал Украину обеспечить равные права и свободы для румын в Украине, а также признать несуществование так называемого "молдавского" языка и принять все необходимые правовые и административные меры для этого.

"Что касается прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, я довел до сведения премьер-министра (Украины. – Ред.) законные беспокойства Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии по этому вопросу", – сказал румынский премьер на брифинге.

Он добавил, что Бухарест ожидает от Киева "открытости и вовлеченности, что естественно между двумя государствами, связанными сильной солидарностью", и добавил, что "наши просьбы являются естественными и обоснованными".

"В вопросе так называемого "молдавского" языка я повторил предыдущую просьбу румынской стороны, чтобы украинская власть признала его несуществование и приняла все правовые и административные меры соответственно", – отметил Чолаку.

Еще в декабре 2022 года Министерство иностранных дел Румынии заявило, что безуспешно просило о консультациях с украинской стороной относительно принятого нового закона о нацменьшинствах, и выразило недовольство рядом его положений.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду договорился со своим румынским коллегой Богданом Ауреску активизировать консультации для защиты прав меньшинств.

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О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.