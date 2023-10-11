Премьер Бельгии: ЕС "очень близок" к санкциям против российских бриллиантов

Бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо утверждает, что в Европейском Союзе приблизились к решению, которое позволит ввести ограничения на торговлю российскими бриллиантами.

Об этом Де Кроо заявил в среду на пресс-конференции в Бельгии после переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Премьер Бельгии отметил, что лучшим способом ввести санкции против бриллиантов из России будет создание системы полного отслеживания их происхождения.

"Мы делаем это вместе с ЕС и странами "Группы семи". И мы очень близки к завершению разработки такой системы полного отслеживания, а это означает, что российские бриллианты больше не смогут финансировать российскую войну", – добавил он.

Поддержка Бельгией санкций против российских бриллиантов имеет решающее значение, поскольку, по оценкам, через ее город Антверпен проходит 90% торговли этими драгоценностями.

О необходимости запрета ввоза российских драгоценных камней в Евросоюзе говорили ровно год назад. В сентябре 2022 года пять стран – Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия – предложили наложить запрет в рамках седьмого пакета санкций.

Однако тогда против выступила Бельгия, аргументируя свою позицию тем, что санкции повлияют на бриллиантовый бизнес страны, на который приходится не менее 5% экспорта и 30 тысяч рабочих мест в стране. Кроме того, усилия, направленные на прекращение поставок алмазов из России, были сложными из-за способности России обходить санкции.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.