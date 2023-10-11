Прем’єр Бельгії: ЄС "дуже близький" до санкцій проти російських діамантів

Бельгійський прем'єр-міністр Александер Де Кроо стверджує, що в Європейському Союзі наблизились до рішення, яке дозволить запровадити обмеження на торгівлю російськими діамантами.

Про це Де Кроо заявив у середу на пресконференції в Бельгії після переговорів із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Бельгії зазначив, що найкращим способом запровадити санкції проти діамантів із Росії буде створення системи повного відстеження їхнього походження.

"Ми робимо це разом з ЄС і країнами "Групи семи". І ми дуже близькі до завершення розробки такої системи повного відстеження, а це означає, що російські діаманти більше не зможуть фінансувати російську війну", – додав він.

Підтримка Бельгією санкцій проти російських діамантів має вирішальне значення, оскільки, за оцінками, через її місто Антверпен проходить 90% торгівлі цими коштовностями.

Про необхідність заборони ввезення російського коштовного каміння в Євросоюзі говорили рівно рік тому. У вересні 2022 року п’ять країн – Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія – запропонували накласти заборону в рамках сьомого пакета санкцій.

Однак тоді проти виступила Бельгія, аргументуючи свою позицію тим, що санкції вплинуть на діамантовий бізнес країни, на який припадає щонайменше 5% експорту та 30 тисяч робочих місць в країні. Крім того, зусилля, спрямовані на припинення поставок алмазів із Росії, були складними через здатність Росії обходити санкції.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.