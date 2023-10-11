Остин заверил, что двухпартийная поддержка помощи Украине сохраняется

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что в Штатах сохраняется готовность поддерживать Украину со стороны обеих партий, как и американского народа, а ситуация в Конгрессе является лишь временным эпизодом, который в итоге разрешится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Остина спросили, звучали ли вопросы от союзников по поводу дальнейшей поддержки для Украины со стороны США на фоне последних процессов в Конгрессе, и что он ответил им.

"Я сказал коллегам, что убежден, из того, как я общался с членами Конгресса, двухпартийная поддержка Украины все еще сохраняется. В демократических странах решение какого-то вопроса может занимать время, и они знают, что эти процессы просто должны произойти. Я также сказал им, что есть широкая поддержка Украины со стороны американского народа. Потому что Украина действительно важна", – ответил Ллойд Остин.

Он акцентировал, что важность украинской ситуации для мира в том, что речь идет о сохранении основанного на правилах мирового порядка.

"Что касается нашей способности продолжать поддерживать и усилия Украины, и Израиля – бесспорно, мы можем поддерживать одновременно двух и будем это делать... И мы также позаботимся о том, чтобы поддерживать собственные способности для защиты наших интересов и защиты нашей страны", – добавил глава Пентагона.

Также Остин объявил, что США возглавят коалицию по подготовке Военно-воздушных сил Украины, рядом с ними лидерскую роль возьмут на себя Дания и Нидерланды.