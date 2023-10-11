Остін запевнив, що двопартійна підтримка допомоги Україні зберігається

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що у Штатах зберігається готовність підтримувати Україну з боку обох партій, як і американського народу, а ситуація у Конгресі є лише тимчасовим епізодом, який врешті вирішиться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після 16-го засідання Контактнї групи з оборони України у Брюсселі.

Остіна запитали, чи лунали питання від союзників з приводу подальшої підтримки для України з боку США на тлі останніх процесів у Конгресі, та що він відповів їм.

"Я сказав колегам, що переконаний, з того, як я спілкувався з членами Конгресу, двопартійна підтримка України все ще зберігається. У демократичних країнах вирішення якогось питання може займати час, і вони знають, що ці процеси просто мають відбутися. Я також сказав їм, що є широка підтримка України з боку американського народу. Тому що Україна справді важлива", – відповів Ллойд Остін.

Він акцентував, що важливість української ситуації для світу у тому, що йдеться про збереження заснованого на правилах світового порядку.

"Що стосується нашої спроможності продовжувати підтримувати і зусилля України, і Ізраїлю – безперечно, ми можемо підтримувати одночасно двох і будемо це робити… І ми також подбаємо про те, щоб підтримувати власні спроможності для захисту наших інтересів і захисту нашої країни", – додав очільник Пентагону.

Також Остін оголосив, що США очолять коаліцію з підготовки Військово-повітряних сил України, поруч з ними лідерську роль візьмуть на себе Данія та Нідерланди.