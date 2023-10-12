Столтенберг: Несколько союзников окажут помощь Израилю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что несколько стран-членов Альянса окажут помощь Израилю в связи с последними событиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам встречи министров обороны стран НАТО, в которой принимал участие также министр обороны Израиля.

"Сегодня несколько союзников сообщили, что они оказывают практическую помощь Израилю и делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам", – сказал Столтенберг, не уточняя, о каких именно странах идет речь.

Столтенберг отметил, что Израиль имеет право защищаться, при этом важно позаботиться и о защите гражданского населения.

"Союзники также четко говорили об этом. Есть правила ведения войны, есть понятие пропорциональности. Многие подчеркивали это, одновременно осуждая зверства, за которые ответственен ХАМАС", – отметил Йенс Столтенберг.

"Никакие государства или организации, враждебные Израилю, не должны пытаться воспользоваться ситуацией и добавить эскалации", – отметил генсек, позже добавив, что имеет в виду в частности Хезболлу и Иран.

Перед этим министр обороны Израиля рассказал, что показал союзникам нецензурированное видео зверств боевиков ХАМАС.

Также в четверг в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.