Столтенберг: Кілька союзників нададуть допомогу Ізраїлю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що кілька країн-членів Альянсу нададуть допомогу Ізраїлю у зв’язку з останніми подіями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, у якій брав участь також міністр оборони Ізраїлю.

"Сьогодні декілька союзників повідомили, що вони надають практичну допомогу Ізраїлю і роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим громадянам", – сказав Столтенберг, не уточнюючи, про які саме країни йдеться.

Столтенберг зазначив, що Ізраїль має право захищатися, при цьому важливо подбати і про захист цивільного населення.

"Союзники також чітко говорили про це. Є правила ведення війни, є поняття пропорційності. Багато хто наголошував на цьому, одночасно засуджуючи звірства, за які відповідальний ХАМАС", – зазначив Єнс Столтенберг.

"Ніякі держави чи організації, ворожі до Ізраїлю, не мають намагатися скористатись ситуацією і додати ескалації", – зазначив генсек, згодом додавши, що має на увазі зокрема Хезболлу та Іран.

Перед цим міністр оборони Ізраїлю розповів, що показав союзникам нецензуроване відео звірств бойовиків ХАМАС щодо громадян Ізраїлю.

Також у четвер до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

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