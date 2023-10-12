Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией

Правительство Латвии решило с 16 октября закрыть два пункта пересечения границы с Россией по соображениям безопасности.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", о таком решении объявили после внеочередного заседания 12 октября.

В четверг правительство рассмотрело проект постановления, подготовленный министерством внутренних дел, о приостановлении работы пунктов пересечения границы с Россией в Виентуле и Педедзе.

Латвийское МВД ссылается на решение России, которая решила с 16 октября впускать из стран ЕС граждан Украины только на двух пунктах пересечения границы, один из которых – латвийский в Виентуле.

Министерство видит в этом предпосылки создания на латвийско-российской границе условий, которые "могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу для нацбезопасности". В МВД считают, в частности, что это повлечет образование очередей возле этого пункта пропуска.

Латвия предполагает, что это ответ Москвы на обновленное применение европейских санкций, согласно которому все ее западные соседи перестали впускать авто на российских номерах.

В МВД объяснили, что приостановление работы этих пунктов пропуска разгрузит ресурсы всех профильных служб для обеспечения охраны границы в других местах.

Кроме этих пунктов, на границе Латвии и России функционируют еще два автомобильных пункта пропуска.

Напомним, в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.