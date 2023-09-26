Президент Латвии заявил о готовности закрыть границу с РФ и Беларусью

Латвия готова принять необходимые меры, включая закрытие границ с Россией и Беларусью, в случае вероятных гибридных атак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил латвийский президент Эдгардс Ринкевичс на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет готова закрыть границу с РФ и Беларусью в случае массового наплыва мигрантов, отметила по итогам встречи пресс-служба латвийского президента, не приводя других деталей.

На встрече также обсуждали участие Германии в обеспечении безопасности региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе территории НАТО.

"Германия является незаменимым членом евроатлантической безопасности, и я высоко ценю ее вклад в безопасность Балтийского региона. Я хотел бы поблагодарить Вооруженные силы Германии за их присутствие в странах Балтии и планы по увеличению их военного контингента", – сказал Ринкевичс.

Ранее правительство Латвии приняло решение временно закрыть пункт пропуска Силене на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов.

Кроме того, в рамках мероприятий по укреплению границы с Беларусью Латвия планирует строить заграждения даже на болотах.