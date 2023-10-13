В Израиле и в Белом доме раскритиковали Трампа за слова об атаке ХАМАС и "умной" Хезболле

Израиль и Белый дом в четверг осудили заявления экс-президента Дональда Трампа, в которых он похвалил поддерживаемую Ираном боевую группировку Хезболла и раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Трамп, который является фаворитом в кандидаты в президенты от Республиканской партии, назвал ливанскую Хезболлу, заклятого врага Израиля, "очень умной". Он также обвинил Нетаньяху в неготовности к атаке ХАМАС. "Вы знаете, Хезболла очень умная. Они все очень умные", – говорил Трамп.

Как заявил израильский министр по вопросам коммуникаций Шломо Кархи, комментарии Трампа показали, что на него нельзя полагаться.

"Позорно, что такой человек, бывший президент США, способствует пропаганде и распространяет вещи, которые ранят дух израильских бойцов и граждан Израиля", – сказал Кархи в эфире израильского телевидения.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал комментарии Трампа опасными и бессмысленными.

"Мы совершенно не понимаем, почему кто-либо из американцев когда-либо расхваливал поддерживаемую Ираном террористическую организацию как "умную", – сказал Бейтс в четверг.

"Это время для всех нас стать плечом к плечу с Израилем против неподдельного зла. Это то, что делает президент", – добавил он.

В то же время в четверг вечером Трамп обнародовал заявление, в котором отметил, что "не было лучшего друга или союзника у Израиля", чем когда он был президентом США.

Несколько оппонентов Трампа за номинацию от Республиканской партии также раскритиковали бывшего президента за его слова.

Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс отметил: "Не время для любого бывшего президента или любого другого американского лидера посылать любое другое сообщение, кроме того, что Америка поддерживает Израиль".

Аса Гатчинсон, бывший губернатор Арканзаса, сказал, что Трамп "сошел с ума, если считает, что какой-либо кандидат в президенты Соединенных Штатов должен хвалить террористов, которые атакуют одного из наших важнейших союзников".

Напомним, Соединенным Штатам по состоянию на данный момент известно о гибели в Израиле 22 американских граждан.

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