США відомо про загибель в Ізраїлі 22 своїх громадян

Сполученим Штатам станом на цей час відомо про загибель в Ізраїлі 22 американських громадян.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це оголосили у Державному департаменті.

У середу Держдеп повідомив, що в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС і подальшої ескалації загинули щонайменш 22 громадян США.

У вівторок президент Джо Байден казав про 14 загиблих, а радник з нацбезпеки Джейк Салліван повідомляв, що невідома доля 20 американців.

На цей час невідомо, скільки з них досі вважаються зниклими безвісти і скільки, можливо, серед заручників бойовиків ХАМАС, яких вони забрали з собою у сектор Гази під час набігу.

Також у Держдепі сказали, що разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном до Ізраїлю вирушає спеціальний уповноважений США у питаннях заручників Стів Гіллен.

Блінкен раніше закликав держави, які мають канали комунікації з угрупованням ХАМАС, закликати їх відпустити заручників.

Франція підтвердила загибель 14 своїх громадян, ще близько 20 вважаються зниклими безвісти.

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