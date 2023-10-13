Британия с 2024 года разместит в Северной Европе более 20 тысяч военных

Великобритания с 2024 года разместит в странах Северной Европы более 20 тысяч своих военных для дополнительного сдерживания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер Соединенного Королевства Риши Сунак во время саммита стран инициативы под эгидой Великобритании Joint Expeditionary Force, в составе которой государства Северной Европы и Балтии, а также Нидерланды.

На встрече, проходившей на стратегическом шведском острове Готланд, Сунак пообещал усилить присутствие Британии в регионе, углубить сотрудничество с союзниками для противодействия гибридным угрозам, в частности защиты критической инфраструктуры.

"В следующем году Великобритания развернет в регионе более 20 тысяч своих военных, что важно для защиты критической инфраструктуры, поскольку гибридные действия и стратегическая конкуренция в регионе нарастают", – отмечается в коммюнике британского правительства.

Кроме личного состава – из пехоты, флота и авиации – это будет 8 кораблей Королевских ВМС Великобритании, 25 боевых самолетов и авиационная группа из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat, которые будут участвовать в масштабных военных учениях, а между тем патрулировать воздушное пространство и улучшать навыки работы в суровых северных условиях.

Сунак отметил, что после неудач Кремля в Украине Россия начала прибегать к еще более безответственным действиям "в других частях Европы", и с провалом первоначального замысла Путина в отношении Украины западные союзники не должны убаюкиваться мнимым ощущением безопасности.

"На этой неделе мы снова увидели, что нашу безопасность нельзя воспринимать как нечто такое, что есть у нас по умолчанию. Жизненно важно, чтобы мы были готовы вместе противодействовать тем, кто имеет недобрые намерения", – заявил он.

"Кремль начал усиленно инвестировать в военные возможности и обращается ко все меньшему кругу озлобленных, маргинализированных партнеров, пытаясь восстановить силы с целью дальше подрывать глобальную стабильность", – отмечают в коммюнике правительства, цитируя премьера.

На встрече на Готланде лидеры стран обсудили, как противодействовать возможным диверсиям России в регионе путем усиленного сотрудничества в сфере безопасности, а также большего сотрудничества в промышленности.

Сунак акцентировал на том, что союзникам важно активизировать сотрудничество оборонно-промышленного комплекса в Европе и с Канадой и США, поскольку это жизненно важно для сохранения их технологического стратегического преимущества над Россией и для способности защищать своих партнеров от атак России в долгосрочной перспективе.

Перед встречей Сунак ночевал на эсминце HMS Diamond. Насколько известно, он стал первым британским премьером с 1968 года, который переночевал на военном корабле.

Сейчас в Балтике находится на ротации британская авианосная ударная группа в составе флагмана HMS Queen Elizabeth, еще пяти кораблей, истребителей F35 Lightning II и вертолетов Wildcat.

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