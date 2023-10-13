Британія з 2024 року розмістить у Північній Європі понад 20 тисяч військових

Велика Британія з 2024 року розмістить у країнах Північної Європи понад 20 тисяч своїх військових як засіб додаткового стримування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час саміту країн ініціативи під егідою Британії Joint Expeditionary Force, у складі якої держави Північної Європи і Балтії, а також Нідерланди.

На зустрічі, що проходила на стратегічному шведському острові Готланд, Сунак пообіцяв посилити присутність Британії у регіоні, поглибити співпрацю з союзниками для протидії гібридним загрозам, зокрема захисту критичної інфраструктури.

"Наступного року Британія розгорне у регіоні понад 20 тисяч своїх військових, що важливо для захисту критичної інфраструктури, оскільки гібридні дії та стратегічна конкуренція у регіоні зростають", – зазначається у комюніке британського уряду.

Окрім особового складу – преставників піхоти, флоту й авіації – це буде 8 кораблів Королівських ВМС Британії, 25 бойових літаків та авіаційна група з гелікоптерів Apache, Chinook і Wildcat, які будуть брати участь у масштабних військових навчаннях, а між тим патрулювати повітряний простір і покращувати свої навики працювати у суворих північних умовах.

Сунак наголосив, що після невдач Кремля в Україні Росія почала вдаватися до ще більш безвідповідальних дій "в інших частинах Європи", і з провалом початкового задуму Путіна щодо України західні союзники не мають заколисуватися вдаваним відчуттям безпеки.

"Цього тижня ми знову побачили, що нашу безпеку не можна сприймати як щось таке, що є у нас за замовчуванням. Життєво важливо, щоби ми були готові разом протидіяти тим, хто має недобрі наміри", – заявив він.

"Кремль почав посилено інвестувати у військові спроможності і звертається до все меншого кола озлоблених, маргіналізованих партнерів, намагаючись відновити сили з метою далі підривати глобальну стабільність", – зазначають у комюніке уряду, цитуючи прем’єра.

На зустрічі на Готланді лідери країн обговорили, як протидіяти можливим диверсіям Росії у регіоні шляхом посиленої безпекової співпраці, а також більшої співпраці у промисловості.

Сунак акцентував на тому, що союзникам важливо активізувати співпрацю оборонно-промислового комплексу у Європі та з Канадою і США, оскільки це життєво важливо для збереження їхньої технологічної стратегічної переваги над Росією і для спроможності захищати своїх партнерів від атак Росії у довгостроковій перспективі.

Перед зустріччю Сунак ночував на есмінці HMS Diamond. Наскільки відомо, він став першим британським прем’єром з 1968 року, який переночував на військовому кораблі.

Зараз у Балтиці перебуває на ротації британська авіаносна ударна група у складі флагмана HMS Queen Elizabeth, ще п’яти кораблів, вищинувачів F35 Lightning II та гелікоптерів Wildcat.

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