В разведке Эстонии прокомментировали инцидент с газопроводом и кабелем в Финском заливе

В разведке Эстонии констатировали, что гарантированно защитить подводную инфраструктуру практически невозможно, и отказались комментировать предположения о возможной причастности определенных судов к инциденту с газопроводом Balticconnector.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сказал глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Кивисельг сказал, что у эстонских спецслужб есть целый список судов, которые потенциально могут представлять угрозу, и их перемещения в Балтийском море "не остаются незамеченными".

Полковник сказал, что не может давать комментарии относительно перемещения этих судов.

"Расследование продолжается. Но, в то же время, расположение многих кораблей можно получить из публичных источников. Это может проверить любой заинтересованный", – отметил он.

Относительно усиления защиты критической инфраструктуры, Кивисельг отметил, что это можно делать с помощью специальных датчиков, что в подобных случаях упростило бы выявление причины и конкретного виновника.

Одновременно он констатировал, что гарантированно защитить всю важную подводную инфраструктуру практически невозможно.

"Она пересекает и международные воды, и экономические зоны разных стран... Мы можем увеличивать наше присутствие, улучшать ситуационную осведомленность и принимать определенные решения согласно данным, которые получаем", – отметил он.

Кивисельг отметил, что после инцидента с Balticconnector Эстония однозначно будет обсуждать со своими партнерами, какие дополнительные меры нужно принять.

"У нас очень много таких кабелей, это действительно вызов с точки зрения ресурсов. Нужно провести оценку рисков и определить, какая критическая инфраструктура является наиболее критической", – отметил он.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией через Финскую заторку. Впоследствии выяснилось, что поврежден также телекоммуникационный кабель.

Напомним, генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", но тоже отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива