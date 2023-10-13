У розвідці Естонії прокоментували інцидент з газопроводом і кабелем у Фінській затоці

У розвідці Естонії констатували, що гарантовано захистити підводну інфраструктуру практично неможливо, та відмовилися коментувати припущення щодо причетності певних суден до інциденту з газопроводом Balticconnector.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це сказав очільник центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг.

Ківісельг сказав, що в естонських спецслужб є цілий список суден, які потенційно можуть становити загрозу, і їхні переміщення у Балтійському морі "не залишаються непоміченими".

Полковник сказав, що не може давати коментарі щодо переміщення цих суден.

"Розслідування триває. Але, водночас, розташування багатьох кораблів можна отримати з публічних джерел. Це може перевірити будь-хто зацікавлений", – зазначив він.

Щодо посилення захисту критичної інфраструктури, Ківісельг зазначив, що це можна робити за допомогою спеціальних датчиків, що у подібних випадках спростило би виявлення причини і конкретного винуватця.

Одночасно він констатував, що гарантовано захистити усю важливу підводну інфраструктуру практично неможливо.

"Вона перетинає і міжнародні води, і економічні зони різних країн…Ми можемо збільшувати нашу присутність, покращувати ситуаційну обізнаність і ухвалювати певні рішення згідно з даними, які отримуємо", – зазначив він.

Ківісельг зазначив, що після інциденту з Balticconnector Естонія однозначно буде обгворювати зі своїми партнерами, яких додаткових заходів потрібно вжити.

"У нас дуже багато таких кабелів, це справді виклик з точки зору ресурсів. Потрібно провести оцінку ризиків і визначити, яка критична інфраструктура є найбільш критичною", – зазначив він.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську заторку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель.

Нагадаємо, генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.

Детально про це читайте у статті Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки