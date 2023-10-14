Спикер МИД Польши потерял должность после неосторожных слов о готовности к выборам

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина потерял должность после неосторожного заявления о готовности зарубежных участков к парламентским выборам.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Причиной отставки Ясины стали его слова в общении с журналистом о том, что на зарубежных участках могут быть комиссии, которые не посчитают голоса вовремя.

Ясину спросили, могут ли быть проблемы со своевременным подсчетом на заграничных участках голосов, которые граждане отдадут на парламентских выборах 15 октября. Он признал, что по этому поводу есть опасения и явно будут участки, где с подсчетом не успеют вовремя.

Вскоре после этого МИД опроверг его слова и объявил об отставке спикера.

"В связи с ложной информацией относительно уровня готовности МИД к проведению выборов за рубежом, озвученной спикером МИД, Лукаш Ясина немедленно был уволен с должности", – объявили в ведомстве.

Ясина после того опубликовал в Twitter прощальное заявление, пошутив, что "спикер – словно сапер, а каждый сапер может подорваться на мине".

"Завершая работу в должности спикера МИД, хочу поблагодарить всех вас", – написал он.

В мае этого года Ясину отстраняли от работы после того, как он требовал от президента Владимира Зеленского извиниться за Волынское преступление.

Как известно, парламентские выборы в Польше состоятся в воскресенье 15 октября.

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