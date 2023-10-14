Речник МЗС Польщі втратив посаду після необережної заяви щодо готовності до виборів

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна втратив посаду після необережної заяви щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Причиною відставки Ясини стали його слова у спілкуванні з журналістом про те, що на закордонних дільницях можуть бути комісії, що не порахують голоси вчасно.

Ясину запитали, чи можуть бути проблеми зі своєчасним підрахунком на закордонних дільницях голосів, які громадяни віддадуть на парламентських виборах 15 жовтня. Він визнав, що з цього приводу є побоювання і явно будуть дільниці, де з підрахунком не встигнуть вчасно.

Невдовзі після того МЗС спростувало його слова та оголосило про відставку речника.

"У зв’язку з хибною інформацією щодо рівня готовності МЗС до проведення виборів за кордоном, озвученою речником МЗС, пан Лукаш Ясина негайно був звільнений з посади", – оголосили у відомстві.

Ясина після того опублікував у Twitter прозальну заяву, пожартувавши, що "речник – немов сапер, а кожен сапер може підірватися на міні".

"Завершуючи роботу на посаді речника МЗС, хочу подякувати усім вам", – написав він.

У травні цього року Ясіну відстороняли від роботипісля того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинський злочин.

Як відомо, парламентські вибори у Польщі відбудуться у неділю 15 жовтня.

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