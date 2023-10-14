Правящая партия Грузии не поддержала в ПАСЕ резолюцию о признании России диктатурой

Правящая партия Грузии не голосовала в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию, где Россию признают диктатурой и призывают не признавать Путина легитимным президентом после завершения его текущей каденции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

За данную резолюцию в ПАСЕ проголосовала только представитель оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили. Члены "Грузинской мечты" не принимали участия в голосовании.

Глава делегации "Мечты" в ПАСЕ Ираклий Чиковани в комментарии СМИ заявил, что часть представителей партии власти находятся в Польше как наблюдатели на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября, а у него самого были "другие дела", и что в предыдущие годы грузинские депутаты также в разном составе присутствовали на голосованиях в ПАСЕ.

Чиковани добавил, что для Грузии есть смысл что-то обсуждать с Россией или о ней "только из-за одной задачи – восстановление нашей территориальной целостности и положение наших граждан на оккупированных территориях".

На вопрос журналистов о том, согласен ли он сам, что Россия стала диктатурой, Чиковани сказал, что в РФ "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

Перед этим весной 2023 года представители грузинской делегации в ПАСЕ не голосовали за резолюцию о похищении Россией украинских детей.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и объявила Россию диктатурой.

Также ПАСЕ проголосовала за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.