Керівна партія Грузії не підтримала у ПАРЄ резолюцію про визнання Росії диктатурою

Керівна партія Грузії не голосувала у Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію, де Росію визнають диктатурою і закликають не визнавати Путіна легітимним президентом після завершення його поточної каденції.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

За дану резолюцію у ПАРЄ проголосувала лише представниця опозиційної партії "Громадяни" Кетеван Туразашвілі. Члени "Грузинської мрії" не брали учатсті у голосуванні.

Очільник делегації "Мрії" у ПАРЄ Іраклій Чіковані у коментарі ЗМІ заявив, що частина представників партії влади перебувають у Польщі як спостерігачі на парламентських виборах, що пройдуть 15 жовтня, а у нього самого були "інші справи", та що у попередні роки грузинські депутати також у різному складі були присутні на голосуваннях у ПАРЄ.

Чіковані додав, що для Грузії є сенс щось обговорювати з Росією чи щодо неї "лише через одну задачу – відновлення нашої територіальної цілісності і становище наших громадян на окупованих територіях".

На запитання журналістів про те, чи він сам погоджується, що Росія стала диктатурою, Чіковані сказазав, що у РФ "є проблеми, пов’язані з повноцінною дією демократії".

Перед цим навесні 2023 року представники грузинської делегації у ПАРЄ не голосували за резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени Ради визнати Владіміра Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою.

Також ПАРЄ проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу.