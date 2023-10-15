В Польше полиция устроила погоню за пьяным членом избирательной комиссии

В Люблинском воеводстве Польши правоохранителям пришлось преследовать члена избирательной комиссии, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказал представитель Люблинского воеводского управления полиции Анджей Фиолек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По словам представителя, полицейские получили сообщение о том, что водитель Suzuki находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские заметили транспортное средство, но водитель ускорился. За ним началась погоня. Мужчина не остановился, несмотря на звуковые сигналы, а затем остановился на участке и вбежал в дом.

Беглеца проверили на алкотестере, который показал, что в его организме было 0,3 промилле алкоголя.

Правоохранители установили, что правонарушитель был заместителем председателя одной из избирательных комиссий в Парчевском районе, который находился на перерыве.

Он утверждал, что "только что выпил два пива", добавил представитель полиции.

Комиссия уже выбрала нового заместителя, а нарушителя уволили с должности.

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