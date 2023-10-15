У Польщі поліція влаштувала погоню за п'яним членом виборчої комісії

У Люблінському воєводстві Польщі правоохоронцям довелось переслідувати члена виборчої комісії, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це розповів речник Люблінського воєводського управління поліції Анджей Фіолек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

За словами речника, поліцейські отримали повідомлення про те, що водій Suzuki перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські помітили транспортний засіб, але водій прискорився. За ним почалася погоня. Чоловік не зупинився, незважаючи на звукові сигнали, а потім зупинився на ділянці і вбіг у будинок.

Втікача перевірили на алкотестері, який показав, що в його організмі було 0,3 проміле алкоголю.

Правоохоронці встановили, що правопорушник був заступником голови однієї з виборчих комісій у Парчевському районі, який перебував на перерві.

Він стверджував, що "тільки що випив два пива", додав речник поліції.

Комісія вже обрала нового заступника, а порушника звільнили з посади.

У неділю, 15 жовтня, поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

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Ключова відмінність, про яку можна казати з високою впевненістю – Польщею більше не буде керувати одна партія.