Анализируем ключевые результаты выборов в Польше

Согласно данным экзит-полов, обнародованных социологической службой IPSOS сразу после закрытия избирательных участков, правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) с результатом 36,8% стала победителем гонки, но эта победа стала пирровой.

Три другие оппозиционные силы имеют шанс создать устойчивое большинство, более чем достаточное для смены власти.

Конечно, экзит-полы иногда могут ошибаться (как это произошло всего две недели назад на выборах в Словакии), однако в польском случае разрыв выглядит слишком большим, чтобы ожидать полного пересмотра раскладов.

О том, есть ли у ПиС шансы сохранить власть, с какими сложностями столкнется новое польское правительство и что эти изменения означают для Украины читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко (Варшава-Киев) Польша голосует за смену власти: что это означает и как изменятся отношения с Украиной.

14 октября – день, предшествующий дню голосования. В этот день запрещено проводить агитацию, хотя в Польше разрешено размещать политическую рекламу на уличных носителях.

Несмотря на это, Варшава откровенно жила выборами. А точнее – жила возможностью избавиться от непопулярной в столице власти ПиС.

Это было заметно и по многочисленным антиписовским стикерам, надписям на стенах и тротуарах.

Это влечение демонстрировали также рядовые жители: многие цепляли на одежду или сумки наклейки с призывами положить конец правлению ПиС.

Вера сторонников оппозиции проявилась в день голосования – уже к полудню заговорили, что явка на этих выборах станет рекордно высокой для новейшей истории Польши (так и произошло – явка составила 72,9%).

Было очевидно, что такая высокая явка – а особенно в городах, лояльных к оппозиции, – существенно изменит политические расклады.

Результаты экзит-пола действительно получились сенсационными.

Самым большим неудачником этой гонки стала антисистемная партия "Конфедерация" – единственная, которая напрямую заявляла о необходимости остановить или хотя бы ограничить помощь Украине.

Зато именно "Третий путь" можно назвать главной сенсацией выборов.

Блок, который долгое время балансировал на грани прохождения в Сейм, сделал скачок и занял третье место с результатом 13%.

Следовательно, именно проевропейская оппозиция получит большинство в новом Сейме. По предварительным подсчетам, потенциальная коалиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левицы" будет иметь 248 мандатов в Сейме при минимальном размере большинства в 231 мандат.

Впрочем, за окончательную победу польской оппозиции еще придется побороться.

Действующая партия власти получила даже больше прогнозов, а в новом Сейме будет иметь 200 мандатов.

Для получения большинства нужно не так и много – пару десятков голосов. К тому же можно рассчитывать на лояльность президента Анджея Дуды, который не только предоставит победителю выборов приоритетное право на формирование коалиции, но и может долго "закрывать глаза" на то, что эта коалициада затянулась и нужно дать серебряному призеру гонки право создать большинство.

При таких условиях остается вероятность того, что ПиС сможет договориться с отдельными оппозиционными политиками или даже партией – например, с Польской крестьянской партией, которая шла по спискам "Третьего пути".

В оппозиции понимают, что процесс затянется, и прогнозируют создание нового правительства ближе к декабрю.

При этом, даже создав коалицию, вчерашняя оппозиция столкнется с мощным сопротивлением.

Острый конфликт с Киевом, по мнению польских политологов, мог стать одним из факторов, которые привели к падению рейтингов ПиС.

Но означает ли это, что на некоторое время украинско-польские отношения ожидает улучшение? На время – да, а дальше – зависит от обеих сторон.

Подробнее – в материале Юрия Панченко (Варшава-Киев) Польша голосует за смену власти: что это означает и как изменятся отношения с Украиной.