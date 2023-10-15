У Польщі фіксують рекордну явку на виборах

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила дані про явку на парламентських виборах станом на 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Станом на 12:00 явка склала 22,59%. Цей показник виявився вищим, ніж на парламентських виборах чотири роки тому (18,14%). На парламентських виборах 2015 року явка станом на 12:00 становила 16,47%. В 2011 році станом на 14:00 на парламентських виборах проголосувало 23,03%

За словами голови комісії Сильвестра Марціняка, наразі не було зафіксовано жодних надзвичайних інцидентів або подій, які могли б вплинути на хід виборів.

Голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом, після чого будуть оприлюднені перші результати екзит-полів.

Наступна пресконференція Національної виборчої комісії запланована на 18:30 за місцевим часом.

Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Про те, якими є розклади, що чекатиме на Польщу після виборів і що може змінитися у відносинах з Україною читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Польща обирає курс на 4 роки: головне про парламентські вибори у сусідів.

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