Бронзовый призер выборов в Польше отказывается от переговоров с партией власти

В Польше представители блока "Третий путь", который сейчас имеет третий результат на парламентских выборах, исключают возможность коалиционных переговоров с правящей партией "Право и справедливость" ("ПиС").

Об этом в комментарии PAP заявил Дариуш Климчак, сопредседатель Польской селянской партии, которая входит в блок, сообщает "Европейская правда".

По данным экзит-поллов и предварительным подсчетом голосов, "ПиС" лидирует по итогам выборов, однако у оппозиционных партий есть шанс сформировать коалицию, поскольку совместно будут иметь больше мандатов в Сейме.

"Мы выстроили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что "ПиС" делает в экономике, в системе здравоохранения, в образовании и том, как это разрушило наши международные отношения и положение в ЕС", – отметил он.

По словам Климчака, есть "миллион аргументов в пользу того, что никто из серьезных политиков больше не будет разговаривать с "ПиС" после того, что они сделали за эти два срока".

На вопрос, планируются ли переговоры между "Третьим путем" и возглавляемой Дональдом Туском "Гражданской коалицией", которая заняла второе место, он ответил, что первая встреча состоится через несколько часов после публикации официальных результатов выборов.

Климчак добавил, что контакты между представителями оппозиционных сил происходят постоянно.

Лидер Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш также исключил возможность коалиции с "ПиС", подчеркнув, что "мы шли на выборы с лозунгом: или третий путь, или третий срок (для "ПиС". – Ред.)".

Сопредседатель политсилы "Польша 2050", которая также входит в блок "Третий путь", Михал Кобоско отметил, что сейчас все политики ждут завершения подсчета голосов, однако он тоже исключил "ведение каких-либо переговоров с "ПиС".

Как сообщалось, в Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогам подсчета более 51% данных с избирательных участков.

Согласно результатам, лидирует "ПиС" с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.

В оппозиции говорят о фактически победе на выборах, несмотря на лидерскую позицию "ПиС".

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

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