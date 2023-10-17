В Польше посчитали голоса на выборах, проценты лидеров несколько снизились

В Польше завершили подсчет более 99% голосов; результаты почти совпали с экзитполом и подтверждают шансы на смену власти в Польше.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Результат правящей партии "Право и справедливость" оказался несколько ниже, чем прогноз экзитпола – 35,44% (прогноз – 36,6%). Так же несколько меньше результат ключевого оппозиционного блока "Гражданская платформа" – 30,65% (прогноз – 31%).

"Третий путь" набрал больше, чем прогнозировали – 14,41% (экзитпол – 13,5%).

"Левица" получила 8.59% (экзитпол – 8,6%), а крайне правая и антиукраинская "Конфедерация" – 7,16%, почти на процентный пункт больше прогноза экзитпола (6,4%).

Таким образом, "Гражданская платформа, "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

В понедельник представители блока "Третий путь" заявили, что исключают возможность коалиционных переговоров с "ПиС".

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной