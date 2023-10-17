В Польше посчитали 100% голосов, явка стала рекордной

Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах по всем избирательным округам, явка установила исторический рекорд.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Национальная избирательная комиссия обработала уже 100% результатов с 31 497 округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

Таким образом, результаты "ПиС" и "Гражданской коалиции" оказались несколько ниже результата экзит-пола, тогда как "Третий путь" и "Конфедерация" набрали немного больше, чем прогнозировали опросы.

Явка на выборах в Сейм составила 74,38% и, как и прогнозировали, установила исторический рекорд – до сих пор самым высоким показателем были 62,7% в 1989 году.

Особенно высокой явка была в крупных городах – там проголосовали 81,5% зарегистрированных избирателей, тогда как в селах явка составила 69,5%.

Высокая явка наблюдалась в том числе среди молодежи: в группе до 29 лет на участки пришли почти 69%.

Исходя из результатов, за "Право и справедливость" проголосовали около 8 млн поляков – почти столько же, как четыре года назад. А вот за "Гражданскую коалицию" проголосовали примерно на 1,7 млн избирателей больше, чем на предыдущих выборах.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

В понедельник представители блока "Третий путь" заявили, что исключают возможность коалиционных переговоров с "ПиС".

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.