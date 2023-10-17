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СМИ: США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам

Вторник, 17 октября 2023, 16:51

Украинские силы в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Эту информацию газете The Wall Street Journal и порталу Politico подтвердили "информированные собеседники", пишет "Европейская правда".

По данным WSJ, в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет". Других подробностей издание не раскрывают, но уточняют, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до около 160 километров.

Белый дом: Передача ATACMS Украине не исключена

Ранее во вторник Силы спецопераций Украины подтвердили поражение аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего уничтожили девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку системы противовоздушной обороны и склад боеприпасов.

Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и недостатка этих ракет для американских военных.

Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

В сентябре, писали СМИ, президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Официально же об этом до сих пор не объявили.

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