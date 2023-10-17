СМИ: США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам

Украинские силы в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Эту информацию газете The Wall Street Journal и порталу Politico подтвердили "информированные собеседники", пишет "Европейская правда".

По данным WSJ, в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет". Других подробностей издание не раскрывают, но уточняют, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до около 160 километров.

Ранее во вторник Силы спецопераций Украины подтвердили поражение аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего уничтожили девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку системы противовоздушной обороны и склад боеприпасов.

Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и недостатка этих ракет для американских военных.

Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

В сентябре, писали СМИ, президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Официально же об этом до сих пор не объявили.