В Пентагоне ответили на вопрос о дальнейших поставках ATACMS Украине

В Пентагоне ответили на вопрос, планируют ли США в будущем осуществлять дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине.

Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи Украине.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Вскоре информацию об этом подтвердили в Белом доме. Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров.

По данным Politico, окончательно решение о предоставлении ATACMS Белый дом принял в конце августа. А 21 сентября во время встречи в Белом доме Джо Байден проинформировал о нем Владимира Зеленского.

Тогда же США объявили о пакете военной помощи Украине, где дальнобойные ракеты фигурировали как "кассетные боеприпасы".