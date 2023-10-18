У Пентагоні відповіли на питання щодо подальших поставок ATACMS Україні

У Пентагоні відповіли на питання, чи планують США у майбутньому здійснювати додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS Україні.

Про це на брифінгу говорила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Сінгх зауважила, що вона не буде заздалегідь анонсувати вміст майбутніх пакетів допомоги Україні.

"Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено в майбутні пакети", – зазначила представниця Пентагону.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати удари на відстані до 165 кілометрів.

За даними Politico, остаточно рішення про надання ATACMS Білий дім ухвалив наприкінці серпня. А 21 вересня під час зустрічі в Білому домі Джо Байден поінформував про нього Володимира Зеленського.

Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".