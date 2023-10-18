В Канаде начали ратификацию обновленного соглашения о ЗСТ с Украиной

Министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг представила в парламенте текст модернизированного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канадское правительство.

Обновленное соглашение о свободной торговле включает новые отдельные главы и положения о торговле услугами (в том числе финансовыми), инвестициях, временном въезде для бизнесменов, телекоммуникациях, цифровой торговле, труде, окружающей среде и прочем.

"Модернизированное соглашение о свободной торговле является важной вехой в отношениях между Канадой и Украиной, открывая новые возможности для сотрудничества между нашими бизнесами и способствуя экономическому восстановлению Украины, одновременно обеспечивая выгоды для канадцев у себя дома", – отметила Инг.

Напомним, Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

Ранее Украина и Канада анонсировали переговоры о расширении соглашения о ЗСТ.

Читайте также в материале "ЕвроПравды": Обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой: что изменится и на что стоит обратить внимание.