Китай оказывает РФ поддержку в войне, но их отношения не равноправны - отчет Пентагона

Аналитики Министерства обороны США указывают на политическую, дипломатическую и ограниченную военную поддержку России со стороны Китая на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину, но добавляют, что отношения Пекина и Москвы обозначены "стратегическим недоверием".

Это следует из отчета Пентагона, посвященного политике в отношении Китая, который цитирует "Европейская правда".

В отчете предполагается, что решение РФ начать полномасштабное вторжение в Украину застало Китай врасплох. На этом фоне Пекин стремился сохранить свои тесные связи с Москвой, одновременно продвигая собственный имидж ответственной великой державы и "нейтралитет".

Для этого Китай повторяет российские нарративы, если они совпадают с критикой в сторону США, воздерживается от осуждения действий России или использования слова "война" для их обозначения, а также сотрудничает с Москвой на международных площадках вроде ООН или БРИКС.

В контексте предоставления России экономической и военной помощи Китай, говорится в отчете, "будет пытаться сбалансировать свое стратегическое партнерство с РФ, избегая при этом репутационных или экономических потерь", которые могут возникнуть в случае поставки оружия.

При этом данные российской таможни подтверждают, что компании в РФ покупали в Китае продукцию двойного назначения и "некоторые незначительные военные товары, как-то стрелковое оружие, запчасти, навигационное оборудование и защитное снаряжение".

При этом, считают составители отчета Пентагона, китайско-российские отношения "все еще окрашены латентной напряженностью и стратегическим недоверием" из-за исторического опыта Российской империи и Советского Союза, которые пользовались преимуществами более слабого Китая.

"Несмотря на нормализацию китайско-советских отношений в 1989 году и решение давних пограничных споров, Китай остается подозрительным в отношении намерений России. КПК (Коммунистическая партия Китая. – Ред.) все еще использует прошлое унижение Китая Россией – например, подписание несправедливых пограничных договоров, по которым большие участки китайской территории отошли к российскому Дальнему Востоку, – как источник национализма", – говорится в отчете.

Ранее СМИ сообщали, что Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.