Китай предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США.

По данным американской разведки, "КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые российские военные используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль".

"Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями", – говорится в отчете.

Разведка США также отмечает, что Китай стал "еще более важным партнером" для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году: расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте юань, КНР увеличила импорт российских энергоносителей, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.

"Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров", – также говорится в отчете.

Ранее СМИ сообщали, что Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

Напомним, на прошлой неделе советник президента Франции Эмманюэль Бонн заявил, что Парижу известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.