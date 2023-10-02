Какие риски для Украины принесла победа в Словакии сторонника мира с РФ

Победу на парламентских выборах в Словакии 30 сентября одержала партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо, а партии, которые считаются главными потенциальными партнерами Smer-SD, получили достаточно мандатов, чтобы вместе сформировать большинство.

Это – крайне неприятное развитие событий для Украины.

О том, действительно ли результаты выборов в Словакии стали катастрофой и остался ли шанс избежать формирования правительства с участием антиукраинских сил читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Словакия в шаге от пророссийского разворота: как остановить появление "нового Орбана" в ЕС.

Лидер партии Smer-SD, бывший премьер Роберт Фицо обещал не только остановить военную помощь Украине, но и привлечь к ответственности членов предыдущего правительства за то, что те передали Киеву истребителей МиГ-29.

Победы Фицо также активно ждали в Венгрии – премьер Виктор Орбан надеется получить союзника для борьбы с евроинститутами.

"На этих выборах Фицо пошел ва-банк. Он пожертвовал репутацией своей партии (некогда респектабельной левоцентристской партии власти – ЕП) и перешел на ультраправые лозунги, более электорально привлекательные. Все для того, чтобы войти в новую коалицию и защитить себя от уголовных обвинений, связанных с его предыдущим премьерством", – так за пару недель до выборов комментировал ситуацию эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Уже сейчас можно сказать, что ставка Роберта Фицо сработала.

Радикализация Smer-SD позволила оттянуть голоса от "Республики". Эта по сути неонацистская партия боролась за третье место, во время кампании ей прогнозировали результат вплоть до 12%. Однако в день голосования она показала неожиданно провальный результат и не сможет пройти 5-процентный избирательный барьер.

Впрочем, в парламент прошла другая партия, которая почти гарантированно будет коалиционным партнером Smer-SD. Речь идет о Словацкой национальной партии (СНП) бывшего спикера Андрея Данко (5,63%). Эти партии ранее уже были коалиционными партнерами. К тому же, Данко уже давно озвучивает пророссийские тезисы, подобные новой риторике Фицо.

Прозападные силы могут похвастаться лишь вторым местом партии "Прогрессивная Словакия" (17,96%), а также прохождением в парламент двух правоконсервативных партий: SaS (6,32%) и Христианско-демократического движения (6,82%).

Впрочем, ни коалиция Smer-SD и СНП, ни трио "Прогрессивная Словакия"-ХДР-SaS не будут иметь голосов большинства в парламенте.

Достичь его возможно только привлекая к коалиции "бронзового призера" гонки – партию "Голос" еще одного бывшего премьера Петера Пеллегрини (14,7%).

Именно эта политическая сила получила "золотую акцию".

По сути, от решения ее руководства будет зависеть дальнейший внешний вектор Словакии.

Люди, которые хорошо его знают, уточняют – Пеллегрини не имеет пророссийских сантиментов и в принципе симпатизирует Украине во время войны. Другое дело, что он не афишировал такие взгляды во время избирательной кампании, боясь потери голосов.

Поэтому, присоединение "Голоса" к проевропейской коалиции нельзя исключать. Но для реализации этого сценария Пеллегрини должны также предложить что-то существенное – то есть, должность премьера.

Что будет означать для Украины сценарий формирования коалиции с участием (и при лидерстве) Роберта Фицо?

Прежде всего, с большой вероятностью можно ожидать, что Словакия остановит передачу военного оборудования и присоединится к лагерю стран, которые будут требовать скорейшего начала мирных переговоров с РФ.

Другое дело – изготовление для ВСУ бронетехники и боеприпасов, а также ремонт военной техники. Эти услуги Братислава делает не бесплатно, а получит плату от ЕС. По оценкам экспертов, Фицо вряд ли пойдет на отмену этих соглашений, поскольку они выгодны для самой Словакии.

Еще один риск – новое правительство с большой вероятностью обострит конфликт с Украиной по зерну.

Однако самым большим риском от нового словацкого правительства для нас станет его позиция по вопросу санкций против РФ.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Словакия в шаге от пророссийского разворота: как остановить появление "нового Орбана" в ЕС.