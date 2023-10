Боррель после Одессы приехал в Киев и почтил память погибших украинских защитников

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после посещения Одессы приехал в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время визита Боррель встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia’s unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4