Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard

Украина получила от Польши первые отремонтированные на заводе Бумар-Лабенды танки Leopard.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила компания Польская оружейная группа (PGZ).

При этом, заверили в компании, ремонтные работы над следующими машинами продолжаются.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską 🇺🇦 Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2023

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере поставок боеприпасов, запчастей и сервисного обслуживания техники.

Ранее Берлин достиг с Варшавой согласия о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.