СМИ: ЕС и США пока не могут решить торговые споры

Участники переговоров от ЕС и Соединенных Штатов пока не достигли соглашения по решению двустороннего спора о торговых тарифах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированные источника.

По их словам, участники переговоров встречались в течение дня в четверг, но не смогли достичь согласия по тарифам на сталь или способа уменьшить влияние на Европу новых налоговых льгот США на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке.

Президент Евросовета Шарль Мишель предположил, что никакого соглашения не будет, сказав, что обе стороны должны найти взаимовыгодные решения. Он отказался прогнозировать, удастся ли решить эти вопросы до встречи в Белом доме в пятницу, заявив, что переговоры продолжаются.

В ЕС надеялись заключить соглашения с США, чтобы положить конец тарифам эпохи Трампа и смягчить влияние американских зеленых субсидий, но эскалация на Ближнем Востоке, а также беспокойство относительно подрыва поддержки Украины затмили это стремление.

Как говорится в материале, Вашингтон настаивает на том, чтобы Брюссель применил тарифы на металл в отношении импорта из Китая, а ЕС отвечает, что не может этого сделать до завершения годового расследования на соответствие правилам Всемирной торговой организации.

Сообщается, что США предложили создать клуб "зеленой" стали без тарифов, который был бы открыт и для других союзников, но с правилами в отношении государственных предприятий, которые сделали бы невозможным вступление в него Китая.

Один из источников сообщил, что обе стороны достигли определенного прогресса по соглашению, которое позволит электромобилям с критически важными материалами для ЕС – кобальтом, графитом, литием, марганцем и никелем – претендовать на частичные налоговые льготы, но вряд ли успеют завершить сделку вовремя.

Ранее сообщалось, что при отсутствии решения в споре по тарифам на импорт стали ЕС может возобновить тарифы и пошлины на американский металл.

США ввели 25-процентную пошлину на импорт с 2018 года, а ЕС применил примерно такой же уровень пошлины на ряд видов импорта стали в рамках собственных защитных мер.

В 2021 году стороны договорились приостановить штрафные санкции в отношении товаров друг друга и установили крайний срок до 31 октября этого года для поиска окончательного решения спора.