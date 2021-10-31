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США и ЕС достигли соглашения по спору о трамповских пошлинах на сталь и аллюминий

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:29

Соединенные Штаты достигли соглашения с ЕС в многолетнем споре по поводу специальных тарифов США на импорт стали и алюминия.

О сделке объявили министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай у на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис подтвердил, что стороны договорились "приостановить" спор, но пока без подробностей.

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны представить соглашение в воскресенье.

Этот шаг разрешает одно из самых серьезных разногласий в отношениях между трансатлантическими партнерами, сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В соответствии с соглашением, ЕС будет разрешено беспошлинно импортировать определенные количества металлов в США, сказал Раймондо.

Кроме того, обе стороны приостановят рассмотрение дел по этому вопросу в органах Всемирной торговой организации.

Торговый спор был спровоцирован в 2018 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Он ввел специальные тарифы на импорт стали и алюминия. ЕС ответил своими тарифами на американские товары, такие как джинсы, бурбонский виски, мотоциклы и арахисовое масло.

Как пояснил Раймондо, ответные тарифы ЕС на американские товары должны были повыситься до конца года. Теперь это было предотвращено соглашением.

В то же время, по ее словам, будет обеспечено, чтобы никакая сталь или алюминиевая продукция, произведенная в Китая, не могла быть импортирована в США из ЕС.

В июне ЕС и США уже приостановили дополнительные тарифы на такие товары, как самолеты, вино и кетчуп, до 2026 года.

Напомним, США и ЕС договорились о прекращении спора о субсидиях конкурирующим производителям самолетов Boeing и Airbus и постепенной отмене штрафных пошлин на миллиарды долларов.

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США Торговля
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