Трампу в Нью-Йорке пригрозили тюрьмой, если он не воздержится от оскорблений в сторону суда

Судья Нью-Йорка Артур Энгорон, который рассматривает гражданский иск против Дональда Трампа по обвинению в мошенничестве из-за завышения стоимости недвижимости, пригрозил экс-президенту США заключением за невыполнение распоряжения воздерживаться от комментариев в отношении участников процесса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Энгорон издал распоряжение о запрете комментирования дела, известное как gag order, после того, как Трамп неоднократно говорил о якобы отношениях между работницей суда Нью-Йорка и лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером.

Кроме того, экс-президент нападал лично на судью, назвав его в одном из писем к своим избирателям "леворадикальным демократом".

Gag order требовал, среди прочего, удаления сообщения с отфотошопленными фото Шумера и сотрудницы суда на сайте предвыборной кампании Трампа. Но, как заявил Энгорон, фигурант не выполнял это требование в течение более двух недель.

Это вопиющее нарушение судебного запрета. Я четко дал понять, что его невыполнение приведет к серьезным санкциям... Сейчас я позволю ответчику объяснить, почему это не должно закончиться серьезными санкциями, иначе я могу посадить его в тюрьму", – сказал судья.

Адвокат Трампа заявил, что отфотошопленное фото оставалось на сайте "действительно непреднамеренно", а после обращения суда изображение удалили. На это судья сказал, что примет замечание адвоката Трампа "к сведению", но заявил, что экс-президент несет ответственность за то, что появляется на сайте его предвыборной кампании.

Напомним, в сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.

Она требует от суда объявить постоянный запрет для Трампа и его детей занимать руководящие должности в компаниях штата, там же на пять лет запретить им покупать недвижимость и заставить ответчиков возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.

В сентябре суд Нью-Йорка признал, что Трамп мог совершить мошенничество, связанное с преувеличением своего состояния в финансовой отчетности с целью получения более крупных и выгодных кредитов. Решение по делу ожидается ориентировочно в декабре.