Трампу в Нью-Йорку пригрозили в’язницею, якщо він не утримається від образ у бік суду

Суддя Нью-Йорка Артур Енгорон, який розглядає цивільний позов проти Дональда Трампа за звинуваченнями в шахрайстві через завищення вартості нерухомості, пригрозив експрезиденту США ув’язненням за невиконання розпорядження утримуватись від коментарів стосовно учасників процесу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Енгорон видав розпорядження про заборону коментування справи, відому як gag order, після того, як Трамп неодноразово говорив про нібито стосунки між працівницею суду Нью-Йорка та лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером.

Крім того, експрезидент нападав особисто на суддю, назвавши його в одному з листів до своїх виборців "ліворадикальним демократом".

Gag order вимагав, серед іншого, видалення допису з відфотошопленими фото Шумера й працівниці суду на сайті передвиборної кампанії Трампа. Але, як заявив Енгорон, фігурант не виконував цієї вимоги протягом більше як двох тижнів.

Це кричуще порушення судової заборони. Я чітко дав зрозуміти, що її невиконання призведе до серйозних санкцій… Зараз я дозволю відповідачу пояснити, чому це не повинно закінчитися серйозними санкціями, інакше я можу ув'язнити його", – сказав суддя.

Адвокат Трампа заявив, що відфотошоплене фото залишалось на сайті "справді ненавмисно", а після звернення суду зображення видалили. На це суддя сказав, що візьме зауваження адвоката Трампа "до відома", але заявив, що експрезидент несе відповідальність за те, що з'являється на сайті його передвиборної кампанії.

Нагадаємо, у вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.

Вона вимагає від суду оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п’ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

У вересні суд Нью-Йорка визнав, що Трамп міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів. Рішення у справі очікується орієнтовно в грудні.