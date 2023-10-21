Греция впервые за более чем десять лет улучшила кредитный рейтинг до инвестиционного уровня

Одно из трех крупнейших рейтинговых агентств мира Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня, что произошло впервые за более чем десять лет, с тех пор как страна попала в долговой кризис.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Politico.

S&P Global вечером в пятницу повысило рейтинг Греции до BBB- с BB+, ссылаясь на улучшение бюджетной ситуации в стране. Агентство добавило, что прогноз по рейтингу является стабильным.

Греческое правительство надеется, что это будет способствовать повышению доверия к стране на финансовом рынке, привлечению иностранных инвестиций и снижению стоимости заимствований. Решение S&P приветствовал консервативный премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Возвращение Греции к инвестиционному уровню произошло более чем через десять лет после того, как страна оказалась на грани банкротства и выхода из еврозоны в результате глобального финансового кризиса 2018 года.

Афинам пришлось договариваться о трех программах финансового спасения (bail-outs), в рамках которых они получили около 290 миллиардов евро кредитов, а также придерживаться мер жесткой экономии, введенных кредиторами.

Хотя в 2018 году Греция официально вышла из экономического кризиса, а в 2022-м окончательно погасила долг перед Международным валютным фондом, она до сих пор была единственной страной еврозоны с кредитным рейтингом.

Другие два крупнейших рейтинговых агентства, Fitch и Moody's, пока не повышали кредитный рейтинг Греции. Ожидается, что Fitch пересмотрит ее рейтинг 1 декабря.

Больше о том, как Греция смогла преодолеть экономический кризис, читайте в архивном материале "Европейской правды".