Греція вперше за понад десять років покращила кредитний рейтинг до інвестиційного рівня

Одне з трьох найбільших рейтингових агентств світу Standard & Poor’s підвищило кредитний рейтинг Греції до інвестиційного рівня, що сталось уперше за понад десять років, відколи країна потрапила в боргову кризу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Politico.

S&P Global увечері в п'ятницю підвищило рейтинг Греції до BBB- з BB+, посилаючись на покращення бюджетної ситуації в країні. Агентство додало, що прогноз за рейтингом є стабільним.

Грецький уряд сподівається, що це сприятиме підвищенню довіри до країни на фінансовому ринку, залученню іноземних інвестицій та зниженню вартості запозичень. Рішення S&P привітав консервативний прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Повернення Греції до інвестиційного рівня відбулося через понад десять років після того, як країна опинилася на межі банкрутства й виходу з єврозони у результаті глобальної фінансової кризи 2018 року.

Афінами довелось домовлятись про три програми фінансового порятунку (bail-outs), у межах яких вони отримали близько 290 мільярдів євро кредитів, а також дотримуватись заходів жорсткої економії, запроваджених кредиторами.

Хоча у 2018 році Греція офіційно вийшла з економічної кризи, а у 2022-му остаточно погасила борг перед Міжнародним валютним фондом, вона досі була єдиною країною єврозони з кредитним рейтингом.

Інші два найбільші рейтингові агентства, Fitch і Moody's, поки не підвищували кредитний рейтинг Греції. Очікується, що Fitch перегляне її рейтинг 1 грудня.

Більше про те, як Греція змогла подолати економічну кризу, читайте в архівному матеріалі "Європейської правди".