FT: Евросоюз планирует увеличить лимит цены на газ, чтобы предотвратить кризис зимой

ЕС рассматривает вопрос о расширении экстренного лимита цены на газ, введенного в начале этого года.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на презентацию Еврокомиссии для дипломатов стран ЕС, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия заявила, что "нет никаких признаков негативных последствий" с момента вступления в силу этой меры, и что цены на газ сейчас почти на 90% ниже, чем в прошлом году.

Верхний предел цены был введен после многих недель напряженных дискуссий между странами-членами, причем Германия и Австрия сначала выступали против, утверждая, что это приведет к искривлению рынков и усилит дефицит поставок.

Но, как указано в презентации Еврокомиссии, ограничение не повлияло на импорт газа в ЕС.

Высокопоставленные дипломаты и чиновники ЕС сообщили изданию, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордно высокие запасы газа в хранилищах ЕС, на поставки этой зимой может повлиять война между Израилем и ХАМАС и потенциальные акты деверсий на газовой инфраструктуре.

"Мы не знаем, что произойдет в этом году. Мы имеем ситуацию в Израиле, и мы не знаем, как это повлияет на импорт с Ближнего Востока", – сказал один из дипломатов ЕС.

Они добавили, что газопровод в Балтийском море, который был поврежден в начале этого месяца, также вызывает беспокойство, и "было бы хорошо иметь страховку".

В разгар энергетического кризиса, вызванного прекращением Москвой поставок газа в Европу после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, цены достигли более 300 евро за МВт-ч, но не на длительный период.

Государства-члены в конце концов согласились, что верхний предел начнет действовать, если цены на электроэнергию будут превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней подряд.

Совет Европейского Союза официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен, в декабре прошлого года.