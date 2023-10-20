Поврежденный газопровод Balticconnector снова начнут эксплуатировать не раньше апреля 2024 года

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid заявил, что ремонтные работы на газопроводе Balticconnector и проверка безопасности продлятся не менее пяти месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Трубопровод могут снова сдать в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года.

По данным Gasgrid, проверки газопровода продлятся больше времени из-за сложных погодных условий и официального расследования инцидента с Balticconnector.

В компании заверили, что ситуация в газовой системе Финляндии остается стабильной, в частности благодаря терминалу СПГ в Инкоо.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Центральная криминальная полиция уже завершила техническое расследование повреждения Balticconnector. Ранее в полиции предположили, что, возможно, повреждение вызвано механической силой.

По информации, полученной Yle, в расследовании повреждения газопровода в Финском заливе основное внимание уделяется надводным судам.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива