СМИ: Трамп пересказывал содержание разговоров с Зеленским австралийскому миллиардеру

Экс-президент США Дональд Трамп, занимая кресло главы Белого дома, похоже, делился с австралийским миллиардером Энтони Праттом конфиденциальной информацией о разговорах с иностранными лидерами, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили The New York Times и "60 Minutes Australia", ссылаясь на частные записи Пратта, которые оказались в распоряжении журналистов, пишет "Европейская правда".

Медиа опубликовали ранее неизвестные записи, на которых Пратт откровенно вспоминает о своих разговорах с Трампом. Они перекликаются с обвинениями в том, что Трамп в должности неподобающе обращался с закрытой информацией.

На записях Пратт говорит, что Трамп делился с ним инсайдерской информацией о своих телефонных разговорах с мировыми лидерами во время своего президентства.

Записи указывают на то, что Трамп говорил с Праттом о своем печально известном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Во время этого разговора Трамп давил на Зеленского, чтобы тот помог ему запустить безосновательные коррупционные расследования против Джо Байдена. Этот телефонный разговор лег в основу первого импичмента Трампа.

"Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю... Это ничто по сравнению с тем, о чем мы обычно говорим", – прокомментировал Трамп Пратту разговор с Зеленским.

Пратт также упомянул описание Трампа его разговора с президентом Ирака Бархамом Салихом в декабре 2019 года. По словам Пратта, Трамп сказал: "Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Вы только что сравняли с землей мой город". ... Я ответил ему: "Ладно, что вы собираетесь с этим делать?".

Ранее телеканал CNN сообщал, что Пратт давал интервью спецпрокурору Джеку Смиту, который обвинил Трампа в неправомерном обращении с материалами национальной безопасности, поскольку экс-глава Белого дома хранил десятки секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Пратт также входит в список свидетелей Смита на судебном процессе, который запланирован на май.

Беспокойство по поводу свободного подхода Трампа к государственной тайне находятся в центре внимания этого дела. По данным СМИ, Трамп также обсуждал с Праттом потенциально чувствительную информацию об американских атомных подводных лодках.

Читайте подробнее о деле здесь: Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.