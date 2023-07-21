Суд над Трампом по секретным документам начнется в разгар президентской кампании

Федеральная судья Эйлин Кэннон в пятницу приняла решение начать судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами со стороны Дональда Трампа на 20 мая 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Федеральные прокуроры, которые ведут дело от Министерства юстиции США, просили назначить начало судебных слушаний по делу Трампа на декабрь 2023-го, а адвокаты экс-президента просили отложить рассмотрение на период после выборов.

Решение судьи означает, что первый федеральный уголовный процесс над Трампом начнется менее чем за полгода до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

В июне Трамп предстал перед федеральным судом в городе Майами штата Флорида, во время которого не признал себя виновным по обвинениям в незаконном хранении документов о национальной безопасности после завершения президентского срока.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому выдвинули федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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