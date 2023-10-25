Польша назначила нового посла в Украине

Польша официально назначила Ярослава Гузы новым послом в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", о назначении сообщило в своем Twitter (X) Министерство иностранных дел Польши.

Глава польского МИД Збигнев Рау назначил всего четырех послов, среди них – нового посла Польши в Украине. Им стал Ярослав Гузы.

Напомним, польские СМИ еще весной неофициально узнали, что Гузы рассматривают как кандидата на эту должность.

68-летний Ярослав Гузы не является карьерным дипломатом. Он учился на курсе истории и социологии в Ягеллонском университете, был активным участником студенческих движений и из-за своей активистской деятельности был под наблюдением спецслужб и в течение года был интернирован.

В 1988-1991 годах Гузы учился в Йельском университете и прошел стажировку в Конгрессе, а с 1991 года вернулся в Польшу на должность советника министра обороны, далее был членом "Движения за Республику Польскую", членом совета Польского атлантического клуба, Совета сотрудничества с Тихоокеанским регионом. В последние годы Ярослав Гузы работал экспертом-международником в агентстве PAP. Также отмечают, что его жена – основательница и главред "Белсата" Агнешка Ромашевская-Гузы.

Предыдущий посол Польши Бартош Цихоцкий работал послом в Украине с 2019 года.

Цихоцкий единственным среди послов стран-членов ЕС и НАТО не уехал из Киева в первые дни и недели войны.

Позже в интервью он рассказывал об этих неделях в Киеве, в том числе о случае, когда его с коллегами приняли за мародеров.