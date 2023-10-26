Глава венгерского правительства Виктор Орбан сейчас изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо прежде, и в Евросоюзе ожидают все больше проблем с Будапештом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian со ссылкой на анонимных дипломатов, занимающих высокие должности в ЕС.

"Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как венгерский премьер-министр сравнил ЕС с Советским Союзом, ставит под сомнение, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру", – сказал один европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности.

Проблемы с Венгрией "скорее всего, будут становиться все глубже и глубже и все больше будут угрожать совместным решениям по стратегически важным вопросам", – добавил дипломат.

Второй европейский дипломат, занимающий высокую должность, сказал, что "Венгрия становится все более изолированной, поскольку задержка с членством Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников".

Напомним, Турция сделала шаг к ратификации заявки Швеции на членство в Альянсе, привлекая внимание к нежеланию Венгрии утвердить ее.

Во второй половине следующего года Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, что даст ей большее влияние на формирование европейских политик. Некоторые европейские чиновники не думают, что изоляция изменит поведение венгерского лидера.

Также высказывают предположение, что Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических баталиях.

В Венгрии, однако, признают, что страна может стать более изолированной.

"Существует много неопределенности относительно будущего... Но то, что можно сказать наверняка, это то, что в будущем будет больший риск быть изолированным", – признал высокопоставленный венгерский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Смотрите видеоблог "ЕП" о том, как Орбану напомнили, что силой Будапешт в ЕС никто не держит, и если Венгрия чувствует себя несчастливой в ЕС – она всегда может уйти.